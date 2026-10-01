Двое мужчин в Бурятии всю ночь отбивались от медведей во время поисков скота Жители Бурятии убили трех медведей во время поисков скота

Москва1 окт Вести.В Бурятии двое мужчин вступили в схватку с тремя медведями во время поисков телят, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 26 сентября недалеко от улуса Хара-Шибирь.

64-летний Владимир Э. пас скот и заметил пропажу двух телят. Мужчина позвал своего 64-летнего знакомого Юрия Л., они взяли ружье и отправились на поиски скотины сказано в материале

Туши телят они обнаружили с рваными ранами в лесу, после чего на них набросились два медведя. Один из мужчин не растерялся и выстрелил из карабина, убив обоих хищников. В это время из леса на звук выстрелов выбежала медведица. Владимир смог ранить ее, но животное ушло в лес.

Пойдя по кровавому следу, через 100 метров Юрий и Владимир обнаружили лежку, однако зверя там не оказалось. В тот же миг раненая медведица бросилась на обидчиков, повалила Владимира на землю и начала грызть.

Юрий попытался отвлечь ее, а когда Владимир очнулся, то добил зверя из карабина.

Оба местных жителя получили множественные ранения и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в 100 м от поселка Сулхара Кижингинского района Бурятии обнаружены следы медведя. После этого местную школу и детсад перевели на дистант.