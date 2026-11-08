Неутешительные прогнозы дают специалисты по ситуации с медведями в России весной Охотнадзор Томской области предрек тяжелую ситуацию с медведями после зимы

Москва8 ноя Вести.Ситуация с медведями в Томской области после зимы может быть неутешительной из-за того, что хищники залегли в спячку голодными. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Андрей Коломин.

По его мнению, массовый выход медведей к населенным пунктам может повториться весной.

Медведь не набрал нынче того жира, который ему необходим для прохождения зимы. Неутешительны прогнозы и на весну, раз он заляжет голодный, он и проснется голодным сообщил Коломин

Ранее сообщалось, что на территории Московской области продолжают замечать медведей в лесах. Высказываются опасения, что хищники могут не уйти в спячку из-за затяжных дождей.

Обычно эти хищники залегают в спячку накануне установления устойчивого снежного покрова.