Москва8 нояВести.Ситуация с медведями в Томской области после зимы может быть неутешительной из-за того, что хищники залегли в спячку голодными. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Андрей Коломин.
По его мнению, массовый выход медведей к населенным пунктам может повториться весной.
Медведь не набрал нынче того жира, который ему необходим для прохождения зимы. Неутешительны прогнозы и на весну, раз он заляжет голодный, он и проснется голоднымсообщил Коломин
Ранее сообщалось, что на территории Московской области продолжают замечать медведей в лесах. Высказываются опасения, что хищники могут не уйти в спячку из-за затяжных дождей.
Обычно эти хищники залегают в спячку накануне установления устойчивого снежного покрова.