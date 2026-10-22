Москва22 октВести.Теплая погода и отсутствие снежного покрова приводят к тому, что медведи не могут залечь в спячку. Об этом в мессенджере МАХ сообщило Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
В норме медведь ложится в спячку на территории нашего региона в первой декаде ноября. Вместе с тем, следует отметить, что текущий год выходит за границы нормы. Всё будет зависеть от климатических условий. Для залегания в спячку зверю необходимы устойчивая минусовая температура и постоянный снежный покров — пока они не установятся, медведи продолжают бродить и нагуливать жирпоясняется в сообщении ведомства
В региональном Минприроды предупреждают, что активность бурых медведей остается высокой и опасность встречи с хищником сохраняется.