Из-за теплой погоды и без снега медведи не впадают в спячку в Красноярском крае

Медведи в Красноярском крае не засыпают из-за теплой погоды Из-за теплой погоды и без снега медведи не впадают в спячку в Красноярском крае

Москва22 окт Вести.Теплая погода и отсутствие снежного покрова приводят к тому, что медведи не могут залечь в спячку. Об этом в мессенджере МАХ сообщило Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

В норме медведь ложится в спячку на территории нашего региона в первой декаде ноября. Вместе с тем, следует отметить, что текущий год выходит за границы нормы. Всё будет зависеть от климатических условий. Для залегания в спячку зверю необходимы устойчивая минусовая температура и постоянный снежный покров — пока они не установятся, медведи продолжают бродить и нагуливать жир поясняется в сообщении ведомства

В региональном Минприроды предупреждают, что активность бурых медведей остается высокой и опасность встречи с хищником сохраняется.