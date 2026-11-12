Эксперт: медведи в Сибири не могут уйти в зимнюю спячку из-за теплой погоды

Эксперт рассказал, почему медведи в двух регионах Сибири не могут уйти в спячку Эксперт: медведи в Сибири не могут уйти в зимнюю спячку из-за теплой погоды

Москва12 ноя Вести.Теплая осень помешала медведям уйти в зимнюю спячку в Томской и Новосибирской областях. Об сообщили РИА Новости власти регионов.

По мнению начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Андрея Коломина, сейчас в этих регионах Сибири отсутствуют устойчивые морозы, наблюдается теплая для этого времени года погода, часто с плюсовыми дневными температурами.

Очень теплая осень, поэтому это оттягивает период залегания. Все-таки устойчивые минусовые температуры, они, конечно, способствуют залеганию медведя. А пока мы видим тепло, часть медведей все равно еще не будет залегать отметил Коломин

В минприроды Новосибирской области считают, что в этом году медведи могут отправиться в берлоги на одну–три недели позже обычного. Однако точные сроки зависят от снежного покрова и наличия корма. Как уточняется, специалисты ведомства постоянно ведут мониторинг ситуации.

По данным властей, изданы приказы о регулировании численности медведей. Так, в Новосибирской области добыли 60 опасных животных. В Томской области – 115.