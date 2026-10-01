В Томской области хотят ввести вознаграждение охотникам за добычу медведя

Охотников в Томской области хотят поощрять за добычу медведя В Томской области хотят ввести вознаграждение охотникам за добычу медведя

Москва1 окт Вести.В Томской области прорабатывают вопрос вознаграждения охотникам за добычу медведя. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Мазур в MAX.

По словам главы области, ситуация с медведями остается напряженной. По всей Сибири животные продолжают выходить к населенным пунктам.

Поручил региональному правительству оперативно проработать вопрос о различных мерах по стимулированию охотников. В том числе, специалисты готовят предложения о выплате вознаграждения за каждого добытого медведя говорится в сообщении

Владимир Мазур подчеркнул, что в приоритете у властей безопасность, жизнь и здоровье жителей региона.