Москва1 октВести.В Томской области прорабатывают вопрос вознаграждения охотникам за добычу медведя. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Мазур в MAX.
По словам главы области, ситуация с медведями остается напряженной. По всей Сибири животные продолжают выходить к населенным пунктам.
Поручил региональному правительству оперативно проработать вопрос о различных мерах по стимулированию охотников. В том числе, специалисты готовят предложения о выплате вознаграждения за каждого добытого медведяговорится в сообщении
Владимир Мазур подчеркнул, что в приоритете у властей безопасность, жизнь и здоровье жителей региона.