В Томской области не планируют вводить выплаты за добычу медведя Выплаты за добычу медведей в Томской области вводить не планируют

Москва29 сен Вести.В Томской области не планируют вводить выплаты за добычу медведя, вместо этого власти предлагают снизить сборы, продлить сроки охоты и отменить госпошлины за регулирование численности. Об этом сообщил ТАСС глава облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин.

Мы по-другому будем стимулировать охотника - это сбор за пользование животным миром, снизить, либо вообще убрать, это - продлить сроки охоты, это - убрать госпошлину за регулирование. Вот это и будет поощрение, и, возможно, даст охотникам новую возможность охотиться на медведя отметил Коломин

Как стало известно, власти Томской области обратились в Минприроды России с просьбой продлить действие лицензий на добычу медведей до пяти месяцев. Сейчас разрешение действует 30 дней. Охотники считают, что за такой срок далеко не всегда можно найти зверя и окупить расходы.

Ранее сообщалось, что популяция медведей в Сибири может сократиться почти на треть к лету 2027 года.