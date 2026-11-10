Метеоролог Рязанова: нынешняя ситуация с медведями-шатунами - только начало Метеоролог Рязанова: проблема с нашествием медведей будет только нарастать

Москва10 ноя Вести.Проблема с нашествием медведей-шатунов в России будет только нарастать, так как погодные условия еще не пришли к норме, чтобы животные ушли в спячку. Об этом рассказала метеоролог Екатерина Рязанова в авторской колонке для ИС "Вести".

По словам эксперта, теплая погода и неурожай кормов привели к тому, что медведи-шатуны не уходят в спячку, а вынуждены искать пропитание и выходить к людям.

То, что мы видим сейчас - лишь начало. Биологи и охотоведы сходятся во мнении, что эта зима станет исключением из всех правил. Точное число медведей-шатунов станет известно только после того, как в тайге установится постоянный снежный покров, но масштаб уже пугающий: подготовительные отстрелы исчисляются сотнями особей. И погода, увы, не спешит приходить на помощь отметила Рязанова

Ноябрь в Сибири теплее климатической нормы на один-два градуса, а в отдельных районах - на четыре-восемь, подчеркнула метеоролог.

В Новосибирске погода с температурой около нуля может продержаться как минимум до 18 ноября. Это значит, что естественный сигнал к спячке для медведей так и не сработает в ближайшие недели, и проблема будет только нарастать, как снежный ком, катящийся с сибирских сопок считает эксперт

Ранее зоолог Михаил Кречмар назвал ситуацию с выходами голодных медведей к населенным пунктам в Красноярском крае катастрофической.