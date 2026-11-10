Метеоролог Рязанова: медведи не могут уйти в спячку по двум причинам

Медвежья бессонница: метеоролог объяснила, почему медведи не могут уйти в спячку Метеоролог Рязанова: медведи не могут уйти в спячку по двум причинам

Москва10 ноя Вести.Теплая погода и неурожай кормов привели к тому, что медведи-шатуны не уходят в спячку. Об этом рассказала метеоролог Екатерина Рязанова в авторской колонке для ИС "Вести".

По словам метеоролога, первого снега или разового похолодания недостаточно, чтобы медведи ушли в спячку. Природа этого процесса гораздо сложнее.

Чтобы залечь в спячку, бурому медведю необходимы два ключевых условия: устойчивая минусовая температура и постоянный снежный покров. Пока они не установятся, медведь продолжает вести активный образ жизни и нагуливать жир… В министерстве природных ресурсов Красноярского края прямо называют текущий год выходящим за границы нормы по климатическим условиям. Обычно в этих широтах медведи залегают в берлоги в первой декаде ноября, иногда процесс затягивается до начала декабря объяснила метеоролог

Она добавила, что дело не только в погоде. Даже если медведь сыт, и погода установилась, он не может уйти в спячку, если не накопил достаточный жировой запас.

Летняя засуха и майские заморозки привели к тому, что в лесах Сибири практически не уродился кедровый орех, ягоды и грибы, а это основа медвежьего рациона перед зимой. Эта бескормица и стала спусковым крючком для катастрофической ситуации: голодные звери, не нагулявшие жир, вынуждены искать пропитание и выходить к людям. Именно сочетание этих двух факторов - теплой, неустоявшейся погоды и катастрофического неурожая кормов - и привело к происходящему в Сибири отметила Рязанова

Ранее зоолог Михаил Кречмар заявил, что положение с выходами голодных медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрело катастрофический характер.