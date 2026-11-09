Ситуацию с медведями в Красноярском крае зоолог назвал катастрофической Зоолог Кречмар: ситуация с медведями в Красноярском крае катастрофическая

Москва9 ноя Вести.Положение с выходами голодных медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрело катастрофический характер, сообщил ТАСС зоолог Михаил Кречмар.

Кандидат биологических наук – специалист по конфликтам между крупными животными и человеком рассказал, что посетил регион и ознакомился с обстановкой около двух недель назад.

Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой признался Михаил Кречмар

При этом эксперт положительно оценил работу представителей регионального Минприроды, отметив, что они делают все возможное для урегулирования ситуации.

По состоянию на 3 ноября в Красноярском крае от нападений медведей погибли девять человек. Это больше, чем в любом другом субъекте России, отмечает агентство.

Специалисты называют основными причинами выхода хищников к людям увеличение популяции медведей, а также недостаток в тайге кормовой базы – в частности, неурожай кедрового ореха.