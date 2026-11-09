Москва9 нояВести.Положение с выходами голодных медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрело катастрофический характер, сообщил ТАСС зоолог Михаил Кречмар.
Кандидат биологических наук – специалист по конфликтам между крупными животными и человеком рассказал, что посетил регион и ознакомился с обстановкой около двух недель назад.
Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофойпризнался Михаил Кречмар
При этом эксперт положительно оценил работу представителей регионального Минприроды, отметив, что они делают все возможное для урегулирования ситуации.
По состоянию на 3 ноября в Красноярском крае от нападений медведей погибли девять человек. Это больше, чем в любом другом субъекте России, отмечает агентство.
Специалисты называют основными причинами выхода хищников к людям увеличение популяции медведей, а также недостаток в тайге кормовой базы – в частности, неурожай кедрового ореха.