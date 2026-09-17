Климатолог: голодные медведи могут выйти из спячки раньше из-за теплой зимы Климатолог Карнаухов: спячка медведей окажется короче из-за теплой зимы

Москва17 сен Вести.Спячка медведей предстоящей зимой может оказаться короче обычной из-за слишком теплой погоды, голодным животным придется где-то искать еду, рассказал изданию "Абзац" климатолог и биофизик, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, есть данные, что зима 2026-27 годов в России окажется теплой из-за процессов глобального потепления. Из-за отсутствия холодов медведи не смогут уйти в глубокую спячку и проснутся раньше.

Когда температура за бортом, условно, плюсовая, то температура его тела повышается. Из-за этого метаболизм хищника ускоряется, запасы подкожного жира, накопленного за лето и осень, сокращаются быстрее. Голод побуждает медведя проснуться и действительно заставит их искать еду где-то поблизости от человека заявил климатолог

По словам Карнаухова, выход голодных медведей на поиски пищи зимой может стать проблемой, так как они будут появляться в местах обитания людей.

В четверг правоохранители сообщали, что в Иркутской области медведь загрыз двух сборщиков ягод, один мужчина спасся.