Затяжные дожди в Подмосковье могут помешать медведям уйти в спячку

Медведи в Подмосковье могут не уйти в спячку из-за затяжных дождей Затяжные дожди в Подмосковье могут помешать медведям уйти в спячку

Москва5 ноя Вести.Живущие на территории Московской области медведи могут не уйти в спячку из-за затяжных дождей и нестабильной погоды – хищников продолжают замечать в лесах на севере региона, пишет Mash.

Следы животных находят Шатурском округе, а также Талдомском и Клинском округах.

Дожди могут затопить берлоги, и тогда медведям придется искать новое сухое укрытие. Если подходящего места не найдется, звери продолжат бродить по лесам зимой говорится в сообщении

Еще одна причина появления шатунов – нехватка жировых запасов. Если медведь не успел нагулять жир осенью, он продолжит искать еду и зимой. Уже уснувшие звери тоже могут проснуться и выйти из берлог.

По прогнозам синоптиков, зима 2026–2027 годов в Подмосковье может оказаться теплой и влажной.