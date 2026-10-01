В Минэкологии Подмосковья рассказали о следах медведей в лесах региона Жители Подмосковья фиксируют следы медведей в лесах у населенных пунктов

Москва1 окт Вести.Порядка 20 обращений поступило в министерство экологии и природопользования Подмосковья в 2026 году с информацией о следах медведей в лесах у населенных пунктов региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

С начала 2026 года в министерство поступило порядка 20 обращений от граждан по поводу обнаружения следов жизнедеятельности медведей в лесных массивах вблизи населенных пунктов говорится в сообщении

По данным минэкологии, в большинстве случаев о присутствии медведей свидетельствуют следы на земле, на деревьях.