Москва1 октВести.Порядка 20 обращений поступило в министерство экологии и природопользования Подмосковья в 2026 году с информацией о следах медведей в лесах у населенных пунктов региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
С начала 2026 года в министерство поступило порядка 20 обращений от граждан по поводу обнаружения следов жизнедеятельности медведей в лесных массивах вблизи населенных пунктовговорится в сообщении
По данным минэкологии, в большинстве случаев о присутствии медведей свидетельствуют следы на земле, на деревьях.