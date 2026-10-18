В Подмосковье назвали причину частого обнаружения следов медведей у городов Минэкологии: в Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей

Москва18 окт Вести.Частые случаи обнаружения следов медведей вблизи населенных пунктов Подмосковья в последние годы связаны с ростом численности животных в соседних регионах, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.

В последние годы случаи фиксации следов жизнедеятельности медведей в Московской области вблизи населенных пунктов участились говорится в сообщении

Уточняется, что причиной этого может быть увеличение численности медведей в сопредельных с Подмосковьем регионах.