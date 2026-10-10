Москва10 окт Вести.В Московской области участились случаи обнаружения следов жизнедеятельности медведей около населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

С начала года было зафиксировано около 20 обращений от граждан в связи с возможным обнаружением следов жизнедеятельности медведей в лесах вблизи населенных пунктов. В большинстве случаев о присутствии зверя свидетельствуют не сами встречи, а следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки их жизнедеятельности говорится в публикации

В министерстве уточнили, что на фоне роста популяций в соседних регионах - в Тверской, Ярославской и Смоленской областях - наиболее часто появление хищников отмечается в западных и северных районах Подмосковья. В настоящее время в Московской области численность бурого медведя может составлять до 70-80 особей - это аборигенная популяция, которая может достигать 30-40 животных, и примерно столько же хищников, мигрирующих из других регионов.