Эксперт: численность волков в Подмосковье гораздо меньше емкости экосистемы Эксперт: численность волков в Подмосковье небольшая - около 15-20 особей

Москва17 окт Вести.В лесах Подмосковья обитают около 10-15 волков, рассказал ТАСС директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Примерно столько же заходят из соседних Тверской, Смоленской и Ярославской областей во время миграции за копытными.

В Подмосковье численность волков стабильна, около 15-20 особей, это немного. Гораздо меньше емкости экосистемы сказал Пукалов

Ранее СМИ писали о нашествии волков в ряде регионов, в том числе в Подмосковье. Сообщалось, что хищники заходят в частный сектор, бродят по дорогам, ищут еду, нападают на скот и создают угрозу для людей.

В частности, волков видели в Ленобласти, Екатеринбурге, Тюмени, в Забайкалье и на Кубани. В Подмосковье о встрече с хищниками рассказали жители Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры.

Голодных волков привлекают запахи еды и мусорные отходы. Также на выход хищников к людям влияет вырубка лесов.