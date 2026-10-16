Волки в Подмосковье и других регионах РФ стали чаще выходить к людям

В Подмосковье и других регионах РФ началось нашествие волков Волки в Подмосковье и других регионах РФ стали чаще выходить к людям

Москва16 окт Вести.Волки все чаще появляются рядом с жилыми домами в российских регионах и нападают на домашний скот. Об этом сообщает SHOT.

Так, в Московской области с начала осени хищников видели минимум 10 раз. Обращения поступали из районов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, отметил член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Волки кошмарят жителей Ленобласти, Екатеринбурга, Тюмени и Подмосковья — их число резко возросло за последний месяц. Хищники заходят в частный сектор, бродят по дорогам, ищут еду и создают угрозу для людей говорится в сообщении канала

Волков видели и на Кубани, и в Забайкалье.

Отмечается, что голодных волков привлекают запахи еды и мусорные отходы. Также на выход хищников к людям влияет вырубка лесов.