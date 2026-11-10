Москва10 ноя Вести.Как минимум в четырех регионах России за последние несколько лет значительно выросла численность волков, передает РИА Новости со ссылкой на профильные ведомства.

Речь идет об Астраханской и Мурманской областях, а также о Мордовии и Башкирии.

В Астраханской области популяция волков в этом году достигла почти 2,5 тысячи особей. Это примерно вдвое больше, чем в 2024 году.

В службе природопользования региона уточнили, что это связано с улучшением кормовой базы и отсутствием антропогенного стресса.

Численность волков за последние несколько лет значительно выросла как минимум в четырех регионах России - Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии говорится в сообщении

В лесах Мордовии за последние два года численность волков выросла почти в 2,3 раза – до 306 особей, сообщили агентству в пресс-службе главы региона.

В Мурманской области, по данным регионального правительства, популяция волков в этом году составила 423 особи, что на 38 процентов больше, чем три года назад.

В Башкирии, по данным Минэкологии республики, за последние восемь лет популяция этих животных выросла более чем на четверть и составила в 2026 году 870 особей.

Там отметили, что причины этого явления – в увеличении численности копытных, а также в том, что охотники не осваивают устанавливаемые лимиты добычи этих животных.

Одновременно в некоторых регионах России произошло небольшое сокращение численности волков. В частности, их стало меньше в Краснодарском и Пермском краях, а также в Ростовской области.