Эксперт Скрипова: на 75% выросла численность медведей в Приморье за 10 лет

Эксперт сообщила о росте численности медведей в Приморье Эксперт Скрипова: на 75% выросла численность медведей в Приморье за 10 лет

Москва4 окт Вести.В Приморском крае численность бурого и гималайского медведей достигла 11,2 тыс. особей, увеличившись на 75% за последние 10 лет. Об этом сообщила кандидат биологических наук, эксперт Росприроднадзора Кира Скрипова в комментарии ТАСС.

В Приморском крае численность медведей за 10 лет выросла на 75% - до 11,2 тыс. особей. Популяция бурого медведя увеличилась с 2 750 до 4 905 особей, гималайского - с 3 650 до 6 326 уточнила она

В то же время, как отмечается, квоты на добычу медведя в Приморье за последние семь лет выросли в несколько раз, в частности, бурого медведя с 223 особей в 2020 году до 941 в текущем, гималайского - с 237 до 468. Однако это количество осваивается не более чем на 51%.

Эксперт считает одной из ключевых проблем увеличение среднего возраста охотников и высокую финансовую нагрузку, особенно для охотугодий, удаленных более чем на 200 км от Уссурийска, Владивостока и Находки.

Ранее сообщалось, что Росохотрыболовсоюз предложил повысить премию за добычу медведя.