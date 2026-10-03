Росохотрыболовсоюз предложил установить премию охотникам от 35 тысяч за медведя

Росохотрыболовсоюз предложил повысить премию за добычу медведя Росохотрыболовсоюз предложил установить премию охотникам от 35 тысяч за медведя

Москва3 окт Вести.За добычу одной особи медведя охотникам нужно платить не менее 35 тысяч рублей, считает исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

Чтобы охотнику было экономически выгодно добывать медведя, премия за его добычу должна как минимум возмещать затраты времени, сил и средств охотника пояснил он в интервью ТАСС

Он отметил, что 35 тысяч рублей, как было установлено в Красноярском крае, является нижним пределом такого поощрения.

По мнению Сицко, доплачивать за добычу надо медведей там, где их много и они создают проблемы людям, сельском хозяйству, диким копытным. Это, в частности, регионы Сибири и Дальнего Востока.

президента Росохотрыболовсоюза заявил, что охотникам стало невыгодно добывать не только медведей, это касается также пушного зверя, кроме соболя.

Никому не нужны белка, горностай, лисица и енотовидная собака. Бобры тоже стали не особо интересны, поэтому и с ними приходится бороться кое-где отметил Сицко

Охотник Вадим Реботенко заявил ранее, что добывать медведя невыгодно, поскольку его туша никому не нужна, ее сложно продать.

В Забайкальском крае за добычу медведя установили вознаграждение в 15 тысяч рублей.