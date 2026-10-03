Москва3 окт Вести.Раньше численность медведей регулировали охотники, сейчас это стало невыгодно – зверь никому не нужен, его сложно продать. Об этом ИС "Вести" рассказал главный эксперт отдела регулирования использования объектов животного мира Дмитрий Сергеев.

По его словам, еще недавно охотники зарабатывали на добыче медведя, однако все изменилось.

[Численность] регулировали сами охотники. Самим охотникам было выгодно какую-то копеечку заработать, в дом принести. А потом он стал просто зверь, никому не нужный. Поэтому численность очень резко возросла за эти годы уточнил Сергеев

Охотник Вадим Реботенко в беседе с ИС "Вести" отметил: туша медведя не интересует покупателей, приобрести могут только его когти.

Туша у нас никому не нужна. Вот если раньше шкура, допустим, нужна была, лапы – это ни для кого не секрет, их китайцы скупали. То есть раньше выгодно было добывать медведя, а охотник с этого что-то имел. Сейчас берут когти на сувениры, на брелоки поделился он

Так, в Забайкальском крае за добычу медведя установлено вознаграждение – 15 тысяч рублей, проинформировало ранее Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Накануне зоолог Михаил Кречмар в беседе с ИС "Вести" заявил, что в России мало охотников, умеющих отстреливать медведей. Он также раскрыл, когда ожидается пик активности этих животных в стране.

Ранее эксперты привели свои мнения по поводу того, почему медведи в России стали чаще нападать на людей. Так, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова указала, что в настоящее время мало диких яблок, рябины, грибов, поэтому медведям не хватает еды. В свою очередь академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев связал нападения медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту.