Москва4 октВести.Необходимо разрешить охотникам отстреливать медведей, зашедших в населенные пункты, заявил РИА Новости заместитель главного редактора журнала "Охота и охотничье хозяйство" Алексей Вайсман.
Он напомнил, что по действующему законодательству отстрел зашедшего в поселок медведя считается незаконной добычей охотничьего животного, то есть браконьерством. В результате заводится уголовное дело, охотника судят, штрафуют и лишают права на владение оружием.
Разрешить вынужденный отстрел медведей и других опасных хищников в границах населенных пунктов… С последующим оформлением актов об отстреле и без привлечения стрелявшего к ответственностипредлагает Вайсман
Он добавил, что в советское время за отстрел опасного хищника в населенном пункте охотник не просто не нес уголовной ответственности, а даже мог получить премию, сумма которой приближалась к средней зарплате.