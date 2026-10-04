Москва4 окт Вести.Необходимо разрешить охотникам отстреливать медведей, зашедших в населенные пункты, заявил РИА Новости заместитель главного редактора журнала "Охота и охотничье хозяйство" Алексей Вайсман.

Он напомнил, что по действующему законодательству отстрел зашедшего в поселок медведя считается незаконной добычей охотничьего животного, то есть браконьерством. В результате заводится уголовное дело, охотника судят, штрафуют и лишают права на владение оружием.

Разрешить вынужденный отстрел медведей и других опасных хищников в границах населенных пунктов… С последующим оформлением актов об отстреле и без привлечения стрелявшего к ответственности предлагает Вайсман

Он добавил, что в советское время за отстрел опасного хищника в населенном пункте охотник не просто не нес уголовной ответственности, а даже мог получить премию, сумма которой приближалась к средней зарплате.