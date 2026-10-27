В Хабаровском крае насчитали более 26 тыс. бурых медведей Эксперт: в Хабаровском крае численность бурого медведя превысила 26 тыс. особей

Москва27 окт Вести.Численность бурого медведя в Хабаровском крае превысила 26,2 тысячи особей, гималайского — составляет 2 857.

По данным мониторинга охотничьих ресурсов, отмечен незначительный рост популяции бурого медведя, при этом превышения оптимальной численности для региона нет. Об этом ТАСС сообщил консультант отдела сохранения объектов животного мира краевого управления охотничьего хозяйства Александр Чемеренко.

Он добавил, что в последние годы наблюдается снижение числа конфликтных ситуаций между бурым медведем и человеком. С начала года в регионе зарегистрировано 128 сообщений о выходах медведя, из которых подтвердились 72. За весь прошлый год таких сообщений было 132, подтвердились 115.

Также в этом году зафиксировано 2 случая нападения медведя на человека, один из них летальный, тогда как годом ранее таких случаев было 3.

Снижению конфликтных ситуаций, по словам специалиста, способствуют работа с администрациями муниципалитетов и удовлетворительная естественная кормовая база.