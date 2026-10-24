Москва24 октВести.В Хабаровском крае зарегистрировано 72 случая выхода медведей к людям. Об этом сообщил консультант отдела сохранения объектов животного мира управления охотничьего хозяйства правительства региона Александр Чемеренко в комментарии ТАСС.
С начала 2026 года в Хабаровском крае зарегистрировано 128 сообщений по фактам выхода медведя, из них подтвердилось 72 выходауточнил он
При этом Чемеренко обратил внимание, что количество случаев по сравнению с прошлогодним уровнем сокращается. Так, в 2025 году подобных сообщений было 132, а подтвердились 115.
В текущем году в Хабаровском крае произошло 2 нападения медведей на человека — в районе имени Лазо в поселке Мухен и в Охотском муниципальном округе, один из них со смертельным исходом.