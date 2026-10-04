Олег Зубков: выходы медведей к людям и нападения закончатся к декабрю Владелец "Тайгана" Зубков: нападения медведей на людей закончатся к декабрю

Москва4 окт Вести.Нападения медведей на людей и их выходы к населенным пунктам в скором времени пойдут на спад и завершатся к декабрю. Такое мнение агентству РИА Новости высказал владелец крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков.

Выходы медведей к людям и нападения пойдут на спад. Это закончится в ноябре-декабре. Сейчас у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку цитирует Олега Зубкова РИА Новости

При этом эксперт подчеркнул, что в текущем году ситуация с нападениями медведей очень опасна и повторится, если не принять меры для защиты людей заранее.

По актуальным данным, с весны на территории России зафиксировано не менее 22 смертельных нападений медведей на людей. Три их них - на Камчатке, два - в Бурятии, по одному - Вологодской области, Туве и Хабаровском крае. В Красноярском крае погибли семь человек, в Иркутской и Томской областях – по три человека, в Республике Алтай - один.