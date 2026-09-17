Волки напали на поселок в 40 километрах от Гатчины Волки атаковали домашних животных в поселке под Гатчиной

Москва17 сен Вести.В Гатчинском округе Ленобласти волки напали на домашних животных, пишет издание 47news.ru со ссылкой на главу Дружногорского территориального управления Михаила Усачева.

Он предупредил местных жителей о том, что случай нападения волков на домашних животных был зафиксирован поздним вечером на Чащинской улице в Дружной Горке.

В Ленобласти волки напали на поселок в 40 км от Гатчины говорится в публикации

Усачев призвал жителей быть внимательными, а также предупредить детей об опасности прогулок в позднее время возле леса.

Согласно данным из открытых источников, волки активны круглый год, но наиболее агрессивны они в период зимнего гона, который приходятся на январь–февраль, а также во время подрастания и обучения молодняка – с августа по октябрь.