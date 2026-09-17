Москва17 сенВести.В Гатчинском округе Ленобласти волки напали на домашних животных, пишет издание 47news.ru со ссылкой на главу Дружногорского территориального управления Михаила Усачева.
Он предупредил местных жителей о том, что случай нападения волков на домашних животных был зафиксирован поздним вечером на Чащинской улице в Дружной Горке.
В Ленобласти волки напали на поселок в 40 км от Гатчиныговорится в публикации
Усачев призвал жителей быть внимательными, а также предупредить детей об опасности прогулок в позднее время возле леса.
Согласно данным из открытых источников, волки активны круглый год, но наиболее агрессивны они в период зимнего гона, который приходятся на январь–февраль, а также во время подрастания и обучения молодняка – с августа по октябрь.