Москва10 ноя Вести.Массовое нашествие медведей-шатунов - голодных, отчаявшихся, не боящихся человека - в нескольких регионах Сибири. Даже те звери, что уже успели залечь в берлоги, скоро могут проснуться от голода и выйти наружу. Ведущая телеканала "Россия 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова - о том, чем грозит людям медвежья бессонница.

Первого снега или разового похолодания недостаточно. Природа этого процесса сложнее, чем кажется. Чтобы залечь в спячку, бурому медведю необходимы два ключевых условия: устойчивая минусовая температура и постоянный снежный покров. Пока они не установятся, медведь продолжает вести активный образ жизни и нагуливать жир.

В этом году сибирская погода ведет себя крайне нестабильно: температура скачет из минуса в плюс, а долгожданный снег то выпадает, то снова тает, не создавая тот самый устойчивый покров. В министерстве природных ресурсов Красноярского края прямо называют текущий год выходящим "за границы нормы по климатическим условиям". Обычно в этих широтах медведи залегают в берлоги в первой декаде ноября, иногда процесс затягивается до начала декабря. Но нынешняя осень сломала и эти многолетние графики. Медведи не могут уйти в спячку.

8 ноября в Томском районе Томской области 52-летний мужчина стал очередной жертвой нападения медведя. Хищник набросился на него в деревне Надежда, оставив множественные рваные раны головы и конечностей. Медики оценили состояние пострадавшего как средней тяжести, а самого зверя пришлось отстрелить. Этот случай стал уже восьмым нападением медведя на человека в Томской области с начала года, пять из них стали смертельными.

Новости об агрессивных хищниках приходят из Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Иркутской областей. Всего с начала года от нападений этих животных в России погибли не менее 32 человек - и наибольшее число жертв, девять, приходится на Красноярский край. Число ликвидированных хищников в регионе достигло порядка 2000; для сравнения: в прошлом году для регулирования численности там отстрелили 68 особей. Это прямое следствие аномальной погоды, которая перевернула привычный уклад жизни в тайге с ног на голову.

Но только погодой проблему не объяснить. Даже если медведь сыт и погода наконец установилась, он может не уйти в спячку, если не успел накопить достаточный жировой запас. И это вторая причина: летняя засуха и майские заморозки привели к тому, что в лесах Сибири практически не уродились кедровый орех, ягоды и грибы, а это основа медвежьего рациона перед зимой. Эта бескормица и стала спусковым крючком для катастрофической ситуации: голодные звери, не нагулявшие жир, вынуждены искать пропитание и выходить к людям. У отловленных зверей толщина жирового слоя местами не превышает одного сантиметра, чего для успешной зимовки явно недостаточно.

Именно сочетание этих двух факторов - теплой, неустоявшейся погоды и катастрофического неурожая кормов - и привело к происходящему в Сибири.

Но то, что мы видим сейчас - лишь начало. Биологи и охотоведы сходятся во мнении, что эта зима станет исключением из всех правил. Точное число медведей-шатунов станет известно только после того, как в тайге установится постоянный снежный покров, но масштаб уже пугающий: подготовительные отстрелы исчисляются сотнями особей.

И погода, увы, не спешит приходить на помощь. Ноябрь в Сибири теплее климатической нормы: на юго-западе региона температура выше нормы на 1-2 градуса, а в отдельных районах отклонение достигает 4-8 градусов. В Новосибирске погода с температурой около нуля может продержаться как минимум до 18 ноября. Это значит, что естественный сигнал к спячке для медведей так и не сработает в ближайшие недели - и проблема будет только нарастать, как снежный ком, катящийся с сибирских сопок.

Эта сибирская напасть - не изолированный эпизод, а часть глобальной климатической перестройки. Аномальное поведение медведей напрямую связано с глобальным потеплением, темпы которого в России вдвое выше общемировых, а при плюсовых температурах метаболизм хищника ускоряется, жир тает быстрее, и голод гонит зверей к людям. Пока в одних регионах России снегопад парализует дороги, в других его отсутствие превращает обычно осторожных хищников в смертельно опасных шатунов, и если климатическая машина продолжит работать на пределе, таких тревожных парадоксов будет только больше.