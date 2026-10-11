Медведи на Чукотке не накопили достаточный запас жира, чтобы впасть в спячку

Названы причины, по которым бурые медведи на Чукотке не впали в спячку Медведи на Чукотке не накопили достаточный запас жира, чтобы впасть в спячку

Москва11 окт Вести.На Чукотке сохраняется высокая активность бурых медведей, при этом хищники не собираются впадать в спячку из-за того, что не набрали необходимых жировых запасов. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления охраны и использования животного мира департамента экологии и природных ресурсов Чукотского АО Алексей Ксенофонтьев в комментарии ИС "Вести".

Он отметил, что за последние три недели на Чукотке произошли два случая столкновения медведя с человеком: люди не пострадали, однако животные смогли скрыться.

Медведи, которые не набрали достаточного количества жира вынуждены выходить к свалкам, к людям, где есть запах еды, привлекает их чутье. Бурые медведи обычно залегают [в спячку] в середине октября при образовании снежного покрова, отсутствия пищи и низких температур сказал Ксенофонтьев

Слабый ход рыбы, а также увеличение популяции медведей – это основные причины столкновений хищников с человеком. С прошлого года поголовье бурых медведей на Чукотке увеличилось на 277 животных, и сейчас насчитывает 3730 особей.

Между тем, в Подмосковье все чаще стали видеть следы медведей у населенных пунктов.