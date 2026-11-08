Эксперт объяснил, есть ли угрозы для популяции медведей из-за голода и отстрела Эксперт Савченко: гибель части медведей зимой — это нормальная селекция

Москва8 ноя Вести.Слабые медведи, которые продолжают скитаться в лесах в поисках пищи, рано или поздно погибнут, но в этом нет угрозы для популяции животного, так как это селекционный процесс. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета, доктор биологических наук Александр Савченко.

Это тот излишек популяции, который либо погибнет от голода неизбежно, либо те, которые будут в конце концов изъяты из природы. Это нормальная селекция, которая всегда была сказал специалист

Ранее сообщалось, что количество ликвидированных в Красноярском крае медведей составило около двух тысячей особей. Отстрел проводился в рамках любительской охоты и для регулирования численности, уточнили в региональном Минприроды.