Сенатор рассказал, что россияне думают по поводу отстрела медведей Совфед получил сотни обращений против отстрела медведей в России

Москва22 окт Вести.Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию получил несколько сотен обращений граждан с призывами защитить медведей от отстрела. Об этом сообщил член комитета Сергей Иванов.

По словам сенатора, поводом для обсуждения регулирования численности хищников стали участившиеся случаи их появления в населенных пунктах. О реакции россиян он рассказал на круглом столе, посвященном разработке стратегии развития охотничьего хозяйства России до 2035 года.

Одновременно от граждан начали массово поступать обращения в защиту медведей от отстрела - таких обращений уже поступило к нам в комитет несколько сотен сказал Иванов

Аналогичные обращения, как отметил сенатор, поступают и в Минприроды.

Как подсчитало агентство ТАСС, с начала года выходы медведей к населенным пунктам зафиксированы более чем в 40 российских регионах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири, где хищников замечали возле школ и воинских частей, а также при попытках проникнуть в жилые дома.

Одной из возможных причин участившихся встреч животных с людьми называют неурожай кедрового ореха, который служит важным источником питания для медведей.

За последние месяцы в результате нападений медведей в России погибли более 20 человек. По данным Telegram-канала SHOT, с января 2026 года в стране отстрелили более 4 тысяч медведей, больше всего – на Камчатке, в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Туве.