Из 112 подлежащих отстрелу медведей в Новосибирской области ликвидировано 58 В Новосибирской области ликвидировано 58 из 112 подлежащих отстрелу медведей

Москва16 окт Вести.Минприроды Новосибирской области сообщило, что с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан в этом году был издан 51 приказ о регулировании численности медведей.

В ведомстве отметили, что за счет оперативной реакции в регионе не зафиксировано ни одного нападения медведя на человека.

Согласно документам, отстрелу подлежат 112 особей, на сегодня ликвидировано 58 говорится в публикации регионального Минприроды в MAX

Жителей просят сообщать по телефонам оперативных и экстренных служб о диких животных, замеченных вблизи населенных пунктов.

В то же время, в региональном Минприроды отдельно обратились к представителям СМИ с призывом тщательно проверять получаемые сведения и не плодить фейки.

В ведомстве подчеркнули, что в текущей ситуации с дикими животными особенно важно предоставлять людям достоверную информацию, а не руководствоваться стремлением к повышению рейтинга.