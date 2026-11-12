В Новосибирской области медведи стали реже выходить к людям

В Новосибирской области стабилизируется обстановка с выходами медведей В Новосибирской области медведи стали реже выходить к людям

Москва12 ноя Вести.В Новосибирской области стабилизируется обстановка с выходами медведей. Хищники стали реже выходить к людям, сообщили в Минприроды региона в MAX.

Количество обращений от жителей становится меньше. Это связано с тем, что медведи перебираются в места залегания в спячку.

Подавляющая часть зверей уже ушла вглубь лесов, в привычные для зимнего сна места. Точные сроки ухода в спячку зависят от комплекса факторов: температуры, наличия снежного покрова, кормовой базы. При теплой осени спячка может сдвигаться приводятся слова и. о. министра Жанны Шуровой

Специалисты постоянно мониторят ситуацию.

В рамках регулирования издано 54 приказа на отстрел 120 медведей. Были ликвидированы 60 особей.