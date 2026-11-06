Двух медведей ликвидировали в Нижегородской области

В Нижегородской области ликвидировали двух медведей Двух медведей ликвидировали в Нижегородской области

Москва6 ноя Вести.Двух медведей отстрелили в Шахунском округе Нижегородской области в рамках регулирования численности бурых хищников. Об этом сообщили в Минлесхозе региона.

Отмечается, что обе особи были ликвидированы 3 ноября.

Одну особь добыли в охотничьих угодьях общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов». Вторую особь самца добыли на территории общедоступных охотничьих угодий 3 ноября сказано в сообщении

Ранее жители Шахунского округа сообщили о появлении медведя. Охотинспекторы обследовали территорию и обнаружили его следы возле мусорных контейнеров. При этом сведения о нападениях на собак не подтвердились.