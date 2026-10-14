Москва14 октВести.Минлесхоз Нижегородской области выдал разрешение на отстрел двух медведей в городе Шахунья, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".
Речь об этом идет в приказе о регулировании численности хищника в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания в Шахунье.
Сроки проведения охоты – с 6 октября по 4 ноября.
Следы пребывания медведя в Шахунье охотинспектор зафиксировал на прошлой неделе. Их обнаружили возле мусорных контейнеров на окраине города. Пресс-служба Минлесхоза уточнила, что факт выхода дикого животного был зафиксирован 2 октября.