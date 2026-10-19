Жители Великого Новгорода сообщили о гулявшем по городу медведе В Великом Новгороде охотники ищут гулявшего по городу медведя

Москва19 окт Вести.В Великом Новгороде охотники ищут медведя, гулявшего в ночь на 19 октября по улицам города. Об этом сообщает портал "Новгородские ведомости".

Как подтвердил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов, сообщения о хищнике также поступили в службу 112 из Западного микрорайона города.

По словам специалиста, предположительно, медведю 2-2,5 года.

Медведь зажиряется на зиму, поедая яблоки и желуди, которых везде много… Сейчас у животного есть около недели на то, чтобы отреагировать на ночные заморозки и лечь в спячку рассказал Графов

Ранее косолапого хищника видели на юго-западной окраине Великого Новгорода.