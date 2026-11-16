В Бийске ведется патрулирование улиц после появления в городе медведя

В Бийске в черте города заметили медведя, ведется патрулирование улиц В Бийске ведется патрулирование улиц после появления в городе медведя

Москва16 ноя Вести.В Бийске специалисты патрулируют улицы, прилегающие к лесному массиву, после появления медведя в черте города. Об этом в MAX сообщает администрация города. Маршрут передвижения животного отслеживается, уточнили в Минприроды Алтайского края.

По данным специалистов, медведь в возрасте около трех лет оказался в городской черте около 23.30 15 ноября. Предположительно, хищник забрел в город со стороны Северного кладбища и СНТ говорится в сообщении

Представители охотпользователя под надзором охотничьего инспектора и с привлечением охотников-медвежатников определяют местонахождение зверя. Специалисты получили разрешения на добычу животного. Улицы также патрулируют сотрудники органов внутренних дел.

Утром 16 ноября в городских пабликах была размещена информация о появлении медведей в разных частях города. По данным региональных органов мониторинга и профилактики правоохранительной системы, сведения являются недостоверными, изображения сгенерированы нейросетями.

Администрация Бийска ведет мониторинг в связи с инцидентом. Граждан попросили сообщать о замеченном звере по телефону 112 либо по телефону охотнадзора 8-964-083-98-26.