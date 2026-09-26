В Братске зафиксирован выход медведя к городу, работают специалисты

Жителей Братска предупредили о выходе медведя к городу В Братске зафиксирован выход медведя к городу, работают специалисты

Москва26 сен Вести.В Иркутской области медведь вновь вышел к населенному пункту. Как сообщил мэр города Братска Александр Дубровин, зафиксировано появление хищника вблизи города.

Уважаемые братчане! В настоящий момент охотоведы, сотрудники МВД и Росгвардии работают на месте выхода медведя из прилегающей к городу лесной зоны в районе Крольчатника написал глава города в MAX

Мэр попросил горожан со всей серьезностью отнестись к этой информации и воздержаться от прогулок в указанном районе.

При обнаружении зверя или его следов необходимо сообщить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Братска: 455-112.