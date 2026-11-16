Гуляющий по центру Бийска медведь попал на камеры АЗС ИС "Вести" публикует кадры прогулки медведя по центру Бийска

Москва16 ноя Вести.Разгуливающий в центре Бийска медведь попал на камеры городской АЗС. Информацию подтвердили в региональном Минприроды. Кадры появились в распоряжении информационной службы "Вести".

Хищника видели на улице Каховской. Сначала медведь пытался порвать металлический забор, потом перелез через него и направился в сторону частного сектора говорится в сообщении

По мнению специалистов, судя по размерам, это взрослый хищник. Обстановку на месте мониторит группа специалистов из пяти человек. В ее составе представители охотпользователя, охотники-медвежатники, инспектор и полиция.

Ранее сообщалось, что специалисты патрулируют улицы, прилегающие к лесному массиву. Получены необходимые документы для добычи животного.