В Шахунье обнаружили следы медведя, рывшегося в мусорных контейнерах Охотоинспектор обнаружил следы медведя возле мусорки в Шахунье

Москва5 окт Вести.В Шахунье Нижегородской области охотинспектор зафиксировал следы пребывания медведя — их нашли возле мусорных контейнеров на окраине города. Информация о появлении хищника поступила в Минлесхоз Нижегородской области в диспетчерскую службу, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе выезда на место охотинспектор обнаружил следы пребывания медведя в районе мусорных контейнеров. Факт выхода дикого животного зафиксирован 2 октября говорится в сообщении

В конце сентября медведь появлялся на окраине одной из деревень, там его атаковали местные бездомные собаки, и хищник ушел в лес.

Сейчас ситуация с медведями в регионе находится на контроле Минлесхоза. Жителей просят сообщать о встречах с дикими животными в диспетчерскую службу — это поможет оперативно реагировать и обеспечивать безопасность.

Ранее сообщалось, что в Кемерово по улицам бродил медведь, который рылся в мусорных контейнерах. Его удалось оттеснить в лес, после чего охотники произвели отстрел животного. Для его устранения охотникам было выдано соответствующее разрешение.