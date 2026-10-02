Медведя, роющегося в мусоре, заметили в Красной Поляне Туристы заметили в Красной Поляне медведя, копающегося в мусорном контейнере

Москва2 окт Вести.Туристы, приехавшие в Красную Поляну, увидели медведя, который деловито копался в мусорном контейнере, сообщает Baza.

Александр рассказал, что ехал с детьми по территории отеля и наткнулся на косолапого, когда тот шарился по контейнеру пишет паблик

Медведь, видимо, испугался и попытался спрятаться. А дети принялись упрашивать папу подъехать поближе, но мужчина рисковать не стал. Он уехал и сообщил о хищнике охране.

Еще одного медведя туристы видели в начале недели на территории "Роза Хутор".

Как сообщили представители национального парка "Красная Поляна", за последние пять месяцев зафиксировано уже 150 выходов к людям, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Ни одного случая нападения зверя на человека за последние 11 лет зарегистрировано не было.