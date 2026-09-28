Медведь в Карелии взобрался на дерево, испугавшись громких гудков туристов Группа туристов в Карелии отпугнула медведя громкими гудками

Москва28 сен Вести.В Карелии на берегу реки Пистайоки туристы, отдыхающие после сплава, увидели молодого медведя. Им удалось его отпугнуть, сообщает SHOT.

Туристы громкими гудками отпугнули хищника, который, испугавшись резких звуков, вмиг забрался на дерево.

Туристы не растерялись и начали активно отпугивать косолапого, после нескольких резких звуков мишка стремительно взобрался на дерево, а позже слез и убежал восвояси отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что медведь забрел на территорию курорта "Роза Хутор" в Сочи.