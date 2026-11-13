Минприроды установило норматив для отстрела медведей в регионах России Минприроды России ужесточило правила регуляции численности медведей в регионах

Москва13 ноя Вести.Минприроды России установило норматив для регуляции численности медведей в регионах. Об этом сообщается на канале ведомства в MAX.

В действующем законодательстве бурый медведь остается лимитированным видом. Государство разрешает изымать из дикой природы до 30% численности хищника. Но ни в одном регионе не установлен максимальный лимит. Такие значения достигаются только в отдельных охотхозяйствах говорится в сообщении

Теперь лимиты сняты и установлен норматив в 30% – столько медведей можно изымать из дикой природы в каждом регионе. Отмечается, что соответствующие приказы Минприроды зарегистрированы в Минюсте.