Один район Тувы оказался на годичном карантине из-за больного медведя

В Туве объявлен частичный карантин из-за заболевшего медведя Один район Тувы оказался на годичном карантине из-за больного медведя

Москва21 окт Вести.В одном из районов Республики Тыва объявлен карантин. Причиной такой меры стал заболевший медведь, сообщает ТАСС.

Уточняется, что у дикого животного был выявлен трихинеллез.

При исследовании мяса добытого медведя выявлен возбудитель трихинеллеза. … Установлены ограничительные мероприятия (карантин) сроком на один год говорится в публикации

В связи с выявленным возбудителем болезни охотникам рекомендовано сдавать пробы мяса убитых животных на трихинеллоскопию до употребления в пищу.

Жителям рекомендуется не приобретать мясные продукты в местах торговли, не установленных для этого, и не имеющих ветеринарных документов.