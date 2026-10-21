Москва21 октВести.В одном из районов Республики Тыва объявлен карантин. Причиной такой меры стал заболевший медведь, сообщает ТАСС.
Уточняется, что у дикого животного был выявлен трихинеллез.
При исследовании мяса добытого медведя выявлен возбудитель трихинеллеза. … Установлены ограничительные мероприятия (карантин) сроком на один годговорится в публикации
В связи с выявленным возбудителем болезни охотникам рекомендовано сдавать пробы мяса убитых животных на трихинеллоскопию до употребления в пищу.
Жителям рекомендуется не приобретать мясные продукты в местах торговли, не установленных для этого, и не имеющих ветеринарных документов.