Вечерние прогулки запретили детям в районе Новосибирской области из-за медведей В районе Новосибирской области детям запретили гулять по вечерам из-за медведей

Москва15 окт Вести.В связи с возможными случаями выхода бурых медведей к населенным пунктам власти Куйбышевского района Новосибирской области призвали жителей ограничить пребывание в лесу. Об этом сообщается на странице местной администрации "ВКонтакте".

Там также предупредили, что с 7 вечера и до 7 утра вплоть до особого распоряжения не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах, в общественных местах, а также на прилегающих к лесополосам, пустырям и садоводческим обществам территориях.

В Куйбышевском районе введен режим повышенной готовности говорится в публикации

Взрослым жителям также настоятельно рекомендовали ограничить пешие передвижения по населенным пунктам в темное время суток, а также по возможности использовать личный транспорт и обеспечить доставку детей в образовательные учреждения на учебу и обратно на транспорте.

На время действия режима повышенной готовности силы и средства полиции и отдела охраны животного мира приведены в усиленный режим работы, отметили местные власти.

Жителей также призвали соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и не распространять фейковую информацию.