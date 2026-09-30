Закрыто кладбище под Новосибирском, куда накануне забрел медведь Под Новосибирском из-за медведей закрыли кладбище

Москва30 сен Вести.В Новосибирской области ограничили посещение Новоуспенского кладбища в райцентре Куйбышев из-за угрозы появления медведей. Об этом сообщает местная администрация на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что хищник забрел на погост и даже подрыл одну из могил.

Для безопасности въезд на кладбище временно ограничен, дежурят сотрудники полиции говорится в публикации

Жителей настоятельно просят не ходить в лес, особенно поодиночке, не отпускать детей на прогулку на природу, а также отложить посещение могил на более поздний срок.