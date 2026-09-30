Москва30 сенВести.В Новосибирской области ограничили посещение Новоуспенского кладбища в райцентре Куйбышев из-за угрозы появления медведей. Об этом сообщает местная администрация на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что хищник забрел на погост и даже подрыл одну из могил.
Для безопасности въезд на кладбище временно ограничен, дежурят сотрудники полицииговорится в публикации
Жителей настоятельно просят не ходить в лес, особенно поодиночке, не отпускать детей на прогулку на природу, а также отложить посещение могил на более поздний срок.