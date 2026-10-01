Москва1 октВести.Участившиеся случаи выхода медведей в населенные пункты вызывают обеспокоенность, в городе действует режим повышенной готовности, сообщил глава Новокузнецка Денис Ильин.
В своем Telegram-канале он проинформировал жителей о том, что провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием экстренных служб и председателей садовых обществ.
В городе действует режим повышенной готовности. С момента обострения ситуации в ЕДДС поступило 260 сообщений о появлении медведейговорится в публикации
Глава города напомнил о рекомендациях специалистов убрать урожай и продуктовые отходы с участков и отказаться от приготовления пищи на открытом огне, поскольку запах еды привлекает зверя, а также ограничить походы в лес и временно воздержаться от выездов на природу.
По словам Ильина, группы охотников ежедневно патрулируют территории, с которых поступали сигналы о появлении хищников.
При этом он напомнил, что в населенных пунктах применять оружие охотникам запрещено законом: обезвредить зверя могут только сотрудники правоохранительных органов. Глава Новокузнецка сообщил, что полицейские уже нейтрализовали нескольких хищников.