Москва1 окт Вести.Участившиеся случаи выхода медведей в населенные пункты вызывают обеспокоенность, в городе действует режим повышенной готовности, сообщил глава Новокузнецка Денис Ильин.

В своем Telegram-канале он проинформировал жителей о том, что провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием экстренных служб и председателей садовых обществ.

В городе действует режим повышенной готовности. С момента обострения ситуации в ЕДДС поступило 260 сообщений о появлении медведей говорится в публикации

Глава города напомнил о рекомендациях специалистов убрать урожай и продуктовые отходы с участков и отказаться от приготовления пищи на открытом огне, поскольку запах еды привлекает зверя, а также ограничить походы в лес и временно воздержаться от выездов на природу.

По словам Ильина, группы охотников ежедневно патрулируют территории, с которых поступали сигналы о появлении хищников.

При этом он напомнил, что в населенных пунктах применять оружие охотникам запрещено законом: обезвредить зверя могут только сотрудники правоохранительных органов. Глава Новокузнецка сообщил, что полицейские уже нейтрализовали нескольких хищников.