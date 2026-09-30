Москва30 сенВести.Средняя школа в поселке Березняки Иркутской области переведена на дистанционное обучение из-за угрозы выходов медведей, передает ТАСС со ссылкой на управление образования администрации Нижнеилимского муниципального округа.
Кроме того, с 1 октября на дистант переводится школа в поселке Радищев.
Срок пока неясен. Как только охотоведы разрешат, дети перейдут на очное обучениепояснили в управлении
В Иркутской области за последний месяц от нападений медведей погибли три человека. В регионе действует режим повышенной готовности.
Глава Нижнеилимского округа Павел Березовский сообщил, что в ЕДДС ежедневно поступают сообщения о выходах медведей к людям. В населенных пунктах этого округа организовано патрулирование.