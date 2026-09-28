Москва28 сенВести.Ученики школы в селе Каленово Иволгинского района Бурятии переведены на дистанционное обучение из-за медведя, передает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
Хищник был замечен рядом с образовательным учреждением.
Занятия в школе села Каленово с сегодняшнего дня переведены на дистантговорится в сообщении
Жителей призвали сохранять спокойствие, но при этом быть бдительными и не отпускать детей на улицу одних.
После сообщения о выходе медведя к населенному пункту на место выехала дежурная оперативная группа.
Пока следов хищника там не обнаружено, но обследование территории продолжается. Информация передана охотоведам, отметили в администрации.
В Бурятии, как и в некоторых других регионах России, участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. Всего с начала года в республике было ликвидировано больше 270 особей, которые представляли угрозу людям.