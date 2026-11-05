На Урале медведя, разгромившего баню и жилой дом, ликвидировали На Урале ликвидировали медведя, разгромившего баню и жилой дом

Москва5 ноя Вести.Медведя, который забрался в коллективный сад в городе Карпинске Свердловской области, ликвидировали. Об этом со ссылкой на главу муниципального округа Андрея Клопова передает ТАСС.

2 ноября глава администрации рассказывал, что зверь устроил погром в садах 154 квартала города.

Медведь зашел в коллективный сад, медведь голодный, то есть это потенциальный шатун. Соответственно, медведь сперва залез в баню через потолок, сломал трубу, развалил печь, ну, навел беспорядок, позже проник в дом... сообщил Клопов

Приехавший позже хозяин дома вызвал охотоведов. Специалисты ликвидировали зверя.

Глава округа обратился к жителям с просьбой проявлять бдительность при встрече с медведем и сообщать в единую диспетчерскую службу.