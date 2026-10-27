В Братске ликвидирован медведь, вышедший в город Вышедший в Братск медведь ликвидирован

Москва27 окт Вести.Охотники ликвидировали медведя, вышедшего в Братск. Об этом сообщил глава города Александр Дубровин.

Вчера поступило два сообщения о том, что зверя видят в районе ГЭС и картодрома. В рамках работы по регулированию численности животных охотники оперативно отработали эти сигналы. Добыт один медведь отметил мэр Братска в своем канале на платформе MAX

Дубровин обратил внимание, что благодаря снежному покрову выслеживать медведей, которые не легли в зимнюю спячку, стало легче и быстрее.