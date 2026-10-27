Москва27 октВести.Охотники ликвидировали медведя, вышедшего в Братск. Об этом сообщил глава города Александр Дубровин.
Вчера поступило два сообщения о том, что зверя видят в районе ГЭС и картодрома. В рамках работы по регулированию численности животных охотники оперативно отработали эти сигналы. Добыт один медведьотметил мэр Братска в своем канале на платформе MAX
Дубровин обратил внимание, что благодаря снежному покрову выслеживать медведей, которые не легли в зимнюю спячку, стало легче и быстрее.