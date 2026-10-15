Медведя, замеченного в Таштаголе, отогнали в сторону Спасска

Медведя, появившегося в Таштаголе, вытеснили за пределы города Медведя, замеченного в Таштаголе, отогнали в сторону Спасска

Москва15 окт Вести.Медведя, объявившегося в Таштаголе, удалось выпроводить за черту города. Об этом сообщило Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что в операции участвовали оперативная мобильная группа министерства, охотники, сотрудники полиции, ГАИ и Росгвардии.

Комментарий по поводу появления медведя в Таштаголе. Оперативная мобильная группа министерства совместно с охотниками, полицией, ГАИ, Росгвардией уже вытеснили медведя за пределы Таштагола говорится в публикации

В ведомстве уточнили, что зверь был средних размеров. Он появился со стороны Партизанской улицы, переплыл Кондому, после чего его направили в сторону старой дороги на Спасск.

Патрулирование продолжается, чтобы не допустить нового выхода хищников к населенным пунктам. 16 октября туда дополнительно направят две мобильные группы с собаками.